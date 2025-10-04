Никола Миротич стал MVP 2-го раунда Евролиги
Евролига назвала самого ценного игрока второго тура.
Им стал форвард «Монако» Никола Миротич, который помог своей команде справиться с «Дубаем» (103:81).
Миротич набрал 19 очков, реализовав 5 из 7 двухочковых, 1 из 2 трехочковых бросков и 6 из 8 попыток со штрафной линии. Он также добавил 7 подборов, 4 передачи и 2 перехвата к своей статистической линейке.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Евролиги
