Никола Миротич стал MVP 2-го раунда Евролиги

Евролига назвала самого ценного игрока второго тура.

Им стал форвард «Монако » Никола Миротич , который помог своей команде справиться с «Дубаем » (103:81).

Миротич набрал 19 очков, реализовав 5 из 7 двухочковых, 1 из 2 трехочковых бросков и 6 из 8 попыток со штрафной линии. Он также добавил 7 подборов, 4 передачи и 2 перехвата к своей статистической линейке.