Джабари Смит – четвертый определившийся игрок стартовой пятерки «Хьюстона»

Име Удока подтвердил место Джабари Смита в основе.

Травма Фреда Ванвлита заставила главного тренера перерабатывать предварительные планы на ротацию, на данный момент он определился с 4 игроками старта.

Места Кевина Дюрэнта, Алперена Шенгюна и Амена Томпсона не подвергались сомнению. К ним присоединился 22-летний форвард Джабари Смит.