Джабари Смит – четвертый определившийся игрок стартовой пятерки «Хьюстона»
Име Удока подтвердил место Джабари Смита в основе.
Травма Фреда Ванвлита заставила главного тренера перерабатывать предварительные планы на ротацию, на данный момент он определился с 4 игроками старта.
Места Кевина Дюрэнта, Алперена Шенгюна и Амена Томпсона не подвергались сомнению. К ним присоединился 22-летний форвард Джабари Смит.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Лашара Бинкли
