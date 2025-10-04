«Пока очень неожиданно». Кэмерон Джонсон привыкает к розыгрышу Николы Йокича

Кэмерон Джонсон рассказал об адаптации в «Денвере».

Ранее многие игроки «Наггетс» упоминали уникальное движение мяча в команде, в котором всегда нужно быть готовым к передаче.

«Он швырнул мне действительно неожиданную передачу на днях. Я не смог ее взять, было очень неудобно. Все говорят мне привыкать, занимаюсь этим.

Многие его передачи идут вслепую. Все его тело склоняется в одну сторону, а мяч летит в другую. Будет просто здорово получать мяч полностью открытым в таких ситуациях.

Все укладывается в систему очень быстро. Надо просто побыть на площадке и воспринять все в игровой ситуации.

На бумаге воспринимается не так. Надо полностью разобрать игровые ситуации на паркете, чтобы встроить их в свою игру, тогда все становится инстинктивным», – рассказал Джонсон.