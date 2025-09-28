Джейсон Тейтум вернулся к тренировкам на площадке

Звездный форвард «Бостона» приступил к баскетбольным занятиям после травмы.

В сети появилось с тренировки Тейтума , на котором форвард двигается естественно и выполняет бросковые и беговые упражнения.

С момента разрыва ахилла, который игрок «Селтикс» получил в 4-й игре второго раунда плей-офф против «Нью-Йорка», прошло 4,5 месяца.