Джейсон Тейтум вернулся к тренировкам на площадке
Звездный форвард «Бостона» приступил к баскетбольным занятиям после травмы.
В сети появилось с тренировки Тейтума, на котором форвард двигается естественно и выполняет бросковые и беговые упражнения.
С момента разрыва ахилла, который игрок «Селтикс» получил в 4-й игре второго раунда плей-офф против «Нью-Йорка», прошло 4,5 месяца.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
