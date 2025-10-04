Купер Флэгг об адаптации в «Далласе»: «Много нового, но чувствую себя комфортно. Хороший город, отличная еда»
1-номер драфта поделился впечатлениями от сборов.
Купер Флэгг близок к началу сезона с «Далласом».
«Много нового. Расстановка, терминология, защита, позиционная атака, ротации, схемы опеки и идентичность команды.
Рад этой возможности, выступлению за замечательную команду, рад помочь ей побеждать.
Пока у меня все получается в тренировках 5 на 5. В защите и нападении. Мы попробовали разные комбинации с Энтони Дэвисом, Клэем Томпсоном и другими парнями.
Чувствую себя комфортно, нашел себе место, хороший город, отличная еда», – заключил Флэгг.
Кто лучший американский игрок в НБА?2609 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube DLLS Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости