Джефф Тиг: «Дрю Холидэй гораздо лучше Андре Игудалы как игрок»

Джефф Тиг сравнил двух выдающихся ролевых игроков НБА.

«Дрю Холидэй гораздо лучше Андре Игудалы как игрок. Оба выступали в Филли, и у Дрю статистика была лучше, чем у Андре. Кто из них лучше в защите? Тут можно долго спорить. Но на чужой половине? Дрю гораздо лучше.

Холидэй набирает очки, лучше справляется с соперниками один на один. Разве что в передачах Игги может сравниться, если говорить об атаке», – заявил экс-игрок НБА .