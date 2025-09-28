Джефф Тиг: «Дрю Холидэй гораздо лучше Андре Игудалы как игрок»
Джефф Тиг сравнил двух выдающихся ролевых игроков НБА.
«Дрю Холидэй гораздо лучше Андре Игудалы как игрок. Оба выступали в Филли, и у Дрю статистика была лучше, чем у Андре. Кто из них лучше в защите? Тут можно долго спорить. Но на чужой половине? Дрю гораздо лучше.
Холидэй набирает очки, лучше справляется с соперниками один на один. Разве что в передачах Игги может сравниться, если говорить об атаке», – заявил экс-игрок НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Club 520
