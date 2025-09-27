Рик Карлайл: «Весь этот Netflix стал еще одной частью игры. Подкасты теперь тоже повсюду»

Рик Карлайл рассказал как меняется НБА с учетом современной медиасреды.

Лидер «Пэйсерс» Тайриз Халибертон стал героем второго сезона «Стартовой пятерки», Netflix на протяжении прошлого сезона сопровождал команду и документировал ее жизнь.

«Весь этот Netflix стал еще одной частью игры.

Подкасты теперь тоже повсюду. Скажем, наша женская команда из Индианы «Фивер» строит новый тренировочный комплекс. Они собираются обустроить там помещение, в котором можно создавать самый разнообразный контент. Мы и сами собираемся внести соответствующие изменения у себя на базе», – сказал главный тренер «Индианы».