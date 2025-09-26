  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Рик Карлайл: «Одной из наших сверхспособностей был Эндрю Нембхард. На него ляжет большая ответственность»
0

Рик Карлайл: «Одной из наших сверхспособностей был Эндрю Нембхард. На него ляжет большая ответственность»

Рик Карлайл описал роль Эндрю Нембхарда в «Пэйсерс».

«Индиана» проведет сезон без своего травмированного звездного разыгрывающего Тайриза Халибертона после попадания в финал НБА.

«Одной из наших привилегий, сверхспособностей, полагаю, было умение Эндрю Нембхарда начинать на роли атакующего защитника, играть без мяча, разыгрывать, помогать в розыгрыше и защищаться против лучшего игрока периметра противника.

Теперь он будет выходить в старте в качестве основного плеймейкера и по-прежнему заниматься опекой самого опасного соперника в обороне. На него ляжет большая ответственность. Нам нужно будет хоть как-то его разгрузить.

Но элементы, которые делают любую команду успешной, остаются прежними. Нам надо двигать мяч, не терять его, подбирать и как-то сохранить темп и скорость. Тайриз – прирожденный источник скоростного баскетбола, в тренировочном лагере нам придется придумать, как его заменить. Это наша главная задача, куча работы», – заключил главный тренер «Пэйсерс».

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?2137 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, The Zach Lowe Show
logoТайриз Халибертон
logoРик Карлайл
logoИндиана
logoНБА
logoЭндрю Нембхард
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эндрю Нембхард: «В этом году возвращаюсь на 1-ю позицию»
20 сентября, 13:58
С чем лучший тренер лиги подходит к новому сезону? Рик Карлайл у аппарата
820 августа, 08:05Трибуна
Рик Карлайл: «Через год организуем следующий поход в плей-офф»
1111 июля, 15:48
Главные новости
Десмонд Бэйн: «Паоло Банкеро будет монстром в этом сезоне. Он жаждет побед»
2 минуты назад
Андре Драммонд восстановился после травмы, летом занимался йогой для пальцев ног
31 минуту назад
«Хуже уже не будет». Пол Джордж намерен выступать в роли поинт-форварда на 4-й позиции
51 минуту назад
«Оклахома» официально подписала двусторонний контракт с центровым Брэнденом Карлсоном
сегодня, 16:26
«Партизан» сообщил о подписании Миикки Мууринена
2сегодня, 16:20Фото
Женская НБА. 1/2 финала. «Индиана» примет «Лас-Вегас», «Финикс» сыграет с «Миннесотой»
сегодня, 16:13
Джоэл Эмбиид: «Помогу Эджкомбу, Маккейну и другой молодежи избежать моих ошибок»
2сегодня, 15:59
Джа Морэнт намерен самостоятельно вести переговоры о следующем контракте с «Мемфисом»
3сегодня, 15:54
«Мне все лучше и лучше». Пол Джордж пропустит тренировочный лагерь «Сиксерс» из-за летней травмы колена
1сегодня, 15:45
Джоэл Эмбиид: «Будем ориентироваться на мои ощущения. Немного непредсказуемо, но можно работать»
6сегодня, 15:11
Ко всем новостям
Последние новости
«Лейкерс» подписали защитника Джаррона Камберлэнда и отчислили форварда Артура Калуму
2сегодня, 15:30
Джереми Эванс продолжит карьеру в греческом «Миконосе»
сегодня, 14:20
Чемпионат Франции. Первый тур. «Дижон» примет «Ле-Ман»
сегодня, 12:30
Чемпионат Турции. Первый тур. «Анадолу Эфес» встретится с «Эсенлер Эрокспором»
сегодня, 12:30
«Милан» предлагал разделить Евролигу на две конференции, но большинство выступило за старый формат
1сегодня, 11:46
Франк Ниликина перейдет в «Олимпиакос», «Партизан» получит компенсацию
сегодня, 07:33
«Портленд» подписал Алекса Риза
сегодня, 06:10
Разыгрывающий «Црвены Звезды» Айзейя Кэнан получил травму колена в матче Суперкубка с «Дубаем»
сегодня, 05:34
Хуан Нуньес перенесет повторную операцию из-за воспалительной реакции в колене
вчера, 19:56
Яннис Сферопулос о победе над «Дубаем»: «Самое важное – найти командную химию»
вчера, 19:22