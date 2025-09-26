Рик Карлайл: «Одной из наших сверхспособностей был Эндрю Нембхард. На него ляжет большая ответственность»

Рик Карлайл описал роль Эндрю Нембхарда в «Пэйсерс».

«Индиана » проведет сезон без своего травмированного звездного разыгрывающего Тайриза Халибертона после попадания в финал НБА .

«Одной из наших привилегий, сверхспособностей, полагаю, было умение Эндрю Нембхарда начинать на роли атакующего защитника, играть без мяча, разыгрывать, помогать в розыгрыше и защищаться против лучшего игрока периметра противника.

Теперь он будет выходить в старте в качестве основного плеймейкера и по-прежнему заниматься опекой самого опасного соперника в обороне. На него ляжет большая ответственность. Нам нужно будет хоть как-то его разгрузить.

Но элементы, которые делают любую команду успешной, остаются прежними. Нам надо двигать мяч, не терять его, подбирать и как-то сохранить темп и скорость. Тайриз – прирожденный источник скоростного баскетбола, в тренировочном лагере нам придется придумать, как его заменить. Это наша главная задача, куча работы», – заключил главный тренер «Пэйсерс».