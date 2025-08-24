Тайриз Халибертон: «Мы с Кейтлин тренируемся в одно время, так что в зале только мы вдвоем»

Кларк и Халибертон помогают друг другу в процессе реабилитации.

«Отстой, что Кейтлин травмирована так долго. Но мы общаемся во время восстановления – тренируемся в одно время, так что в зале только мы вдвоем. Мы проводим много времени вместе. В такой момент, как сейчас, очень здорово иметь возможность опереться друг на друга», – сказал лидер «Пэйсерс».

Халибертон добавил, что «это очень важно» – иметь кого-то, с кем можно поговорить в этот период. Он сказал, что его отношения с Кларк вышли за рамки баскетбола, но также отметил, что они делятся друг с другом опытом в том, как против них играет защита соперника.

Кларк пропустила 14 игр подряд из-за травмы паховой области, для нее это уже четвертое мышечное повреждение в этом сезоне. Халибертон порвал ахиллово сухожилие в седьмой игре финала НБА в июне.