«Индиана» дополнила тренерский штаб Джонни Карпентером из «Мемфиса»
Джонни Карпентер присоединился к «Пэйсерс».
«Индиана» произвела перестановки в тренерском штабе после ухода Майка Вейнара
Джим Бойлен получил расширенную роль и вошел в число главных ассистентов Рика Карлайла.
К штабу присоединился Джонни Карпентер. Специалист занимался развитием игроков в «Гриззлис» в прошлом чемпионате, перейдя в клуб из студенческого баскетбола.
Карпентер ранее сотрудничал с Карлайлом в сезоне-2014/15, когда работал в «Далласе» в качестве помощника видеокоординатора.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?2074 голоса
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Индианы»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости