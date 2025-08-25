Фото
«Индиана» дополнила тренерский штаб Джонни Карпентером из «Мемфиса»

Джонни Карпентер присоединился к «Пэйсерс».

«Индиана» произвела перестановки в тренерском штабе после ухода Майка Вейнара

Джим Бойлен получил расширенную роль и вошел в число главных ассистентов Рика Карлайла.

К штабу присоединился Джонни Карпентер. Специалист занимался развитием игроков в «Гриззлис» в прошлом чемпионате, перейдя в клуб из студенческого баскетбола.

Карпентер ранее сотрудничал с Карлайлом в сезоне-2014/15, когда работал в «Далласе» в качестве помощника видеокоординатора.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Индианы»
