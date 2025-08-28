4

Тайрон Лю: «Если бы «Никс» проиграли «Бостону», Тибодо сохранил бы свое место»

Тайрон Лю и Шэннон Шарп обсудили увольнение Тома Тибодо.

Тайрон Лю: «Какое, к черту, увольнение?! Первый финал конференции за 25 лет. Город отжигал, игроки жгли, отлично выступали. Тибс чертовски великолепно отработал. Завести команду туда, где она не была столько лет, и быть уволенным? Это бессмыслица. Никогда не знаешь внутреннюю обстановку в организации. Но в каждой своей команде он побеждал. «Чикаго», «Миннесота», «Никс». Он выводил их всех на новый уровень. Мне его увольнение показалось безумием».

Шэннон Шарп: «Из-за новых ожиданий от команды. Победы над «Селтикс». Возможного чемпионства. Не думаю, что после посева кто-то считал, что «Никс» выйдут в финал конференции. Что они пройдут «Бостон».

Тайрон Лю: «Если бы они проиграли «Бостону», он бы сохранил свое место в команде».

Шэннон Шарп: «Думаю, что именно так. «Кливленд» тоже ушел в сторону, дорога открыта! И тут их выбивает «Индиана».

Тайрон Лю: «Но «Индиана» показывала великолепный баскетбол. И Рик Карлайл тоже проделал фантастическую работу. И кто знает, что было бы в 7-м матче, если бы не травма Тайриза. И что, увольнять каждого, кто им проиграл?»

