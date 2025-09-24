Брайан Уиндхорст: «Леброн Джеймс хочет создать лигу, которая будет соперничать с НБА и иметь европейский колорит»
Леброн Джеймс собирает группу инвесторов для запуска новой лиги.
«Группа инвесторов во главе с Леброном Джеймсом хочет создать лигу, которая будет конкурировать с НБА. Это не должна быть американская лига, они хотят, чтобы у нее был европейский колорит», – сообщил журналист EPN Брайан Уиндхорст.
Новая лига Мэверика Картера могла стать причиной встречи Леброна Джеймса с Мишко Ражнатовичем
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN Podcasts
