  Брайан Уиндхорст: «Леброн Джеймс хочет создать лигу, которая будет соперничать с НБА и иметь европейский колорит»
3

Брайан Уиндхорст: «Леброн Джеймс хочет создать лигу, которая будет соперничать с НБА и иметь европейский колорит»

Леброн Джеймс собирает группу инвесторов для запуска новой лиги.

«Группа инвесторов во главе с Леброном Джеймсом хочет создать лигу, которая будет конкурировать с НБА. Это не должна быть американская лига, они хотят, чтобы у нее был европейский колорит», – сообщил журналист EPN Брайан Уиндхорст.

Новая лига Мэверика Картера могла стать причиной встречи Леброна Джеймса с Мишко Ражнатовичем

