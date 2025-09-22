Байрон Скотт о возможном памятнике Леброну Джеймсу у стадиона «Лейкерс»: «Никакой статуи. Всего один чемпионский титул за столько лет»
Бывший игрок «Лейкерс» высказало перспективах установки статуи Леброну Джеймсу.
«Нет, никакой статуи. Один чемпионский титул за шесть или семь лет – не помню точно, сколько он уже в Лос-Анджелесе. Думаю, если он выиграет еще один, тогда у него появится шанс.
Но сейчас, если посмотреть на игроков со статуями перед ареной, это те, кто провел в команде почти всю карьеру и завоевал несколько чемпионских титулов.
Я большой фанат Леброна Джеймса за то, что он делает на площадке и за ее пределами, но статуя? Нет», – заявил Скотт.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: TMZSports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости