Байрон Скотт о возможном памятнике Леброну Джеймсу у стадиона «Лейкерс»: «Никакой статуи. Всего один чемпионский титул за столько лет»

Бывший игрок «Лейкерс» высказало перспективах установки статуи Леброну Джеймсу.

«Нет, никакой статуи. Один чемпионский титул за шесть или семь лет – не помню точно, сколько он уже в Лос-Анджелесе. Думаю, если он выиграет еще один, тогда у него появится шанс.

Но сейчас, если посмотреть на игроков со статуями перед ареной, это те, кто провел в команде почти всю карьеру и завоевал несколько чемпионских титулов.

Я большой фанат Леброна Джеймса за то, что он делает на площадке и за ее пределами, но статуя? Нет», – заявил Скотт .