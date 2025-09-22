  • Спортс
  • Байрон Скотт о возможном памятнике Леброну Джеймсу у стадиона «Лейкерс»: «Никакой статуи. Всего один чемпионский титул за столько лет»
5

Байрон Скотт о возможном памятнике Леброну Джеймсу у стадиона «Лейкерс»: «Никакой статуи. Всего один чемпионский титул за столько лет»

Бывший игрок «Лейкерс» высказало перспективах установки статуи Леброну Джеймсу.

«Нет, никакой статуи. Один чемпионский титул за шесть или семь лет – не помню точно, сколько он уже в Лос-Анджелесе. Думаю, если он выиграет еще один, тогда у него появится шанс.

Но сейчас, если посмотреть на игроков со статуями перед ареной, это те, кто провел в команде почти всю карьеру и завоевал несколько чемпионских титулов.

Я большой фанат Леброна Джеймса за то, что он делает на площадке и за ее пределами, но статуя? Нет», – заявил Скотт.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: TMZSports
Байрон Скотт
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
logoЛейкерс
