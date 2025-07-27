Новая лига Мэверика Картера могла стать причиной встречи Леброна Джеймса с Мишко Ражнатовичем

Названа возможная причина встречи Леброна Джеймса с Мишко Ражнатовичем.

Фотография суперзвезды «Лейкерс » Леброна Джеймса , его давнего делового партнера Мэверика Картера и Мишко Ражнатовича, крупнейшего агента в Европе, на яхте в Сен-Тропе вызвала массу слухов, особенно в американских СМИ.

Как сообщает Eurohoops, возможная причина встречи заключается в том, что Картер является консультантом группы инвесторов, которые пытаются привлечь 5 миллиардов долларов для создания международной баскетбольной лиги, которая станет конкурентом НБА.

Согласно ESPN, лига будет состоять из шести мужских и шести женских команд, которые будут проводить матчи по всему миру. Поэтому для Картера и Джеймса вполне логично встретиться с влиятельным агентом за пределами НБА , отмечает Eurohoops.

«Лето-2025 – идеальное время, чтобы строить большие планы на осень-2026!» – написал Ражнатович под фотографией.