Огнен Добрич о сборной США на Олимпиаде-2024: «Леброн был намного лучше всех остальных в той команде»

Форвард сборной Сербии отметил превосходство Джеймса на Олимпиаде в Париже.

«Брат, Леброн был намного лучше всех остальных в той команде. Понимаешь, когда Карри играет в роли основного распасовщика – это одно. Но когда он выступает в роли снайпера рядом с Леброном, а Леброн ведет игру и создает моменты для Карри, для всех остальных, – это совершенно другая история.

Леброн видит передачи на секунду раньше. Он отдает пасы, на которые партнеры еще даже не вышли; тебе просто нужно выбежать на нужное место, понимаешь? Ты представляешь, какой это баскетбольный IQ?» – сказал Добрич .

Сербия уступила США в полуфинале олимпийского турнира (91:95). Леброн Джеймс тогда отметился трипл-даблом: 16 очков, 12 подборов и 10 передач.