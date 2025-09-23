  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Шэмс Чарания о будущем Леброна: «Важны максимизация поддержки в «Лейкерс» прямо сейчас и ситуация с Брайсом в 2026-м»
0

Шэмс Чарания о будущем Леброна: «Важны максимизация поддержки в «Лейкерс» прямо сейчас и ситуация с Брайсом в 2026-м»

Шэмс Чарания назвал ключевые факторы для продолжения карьеры Леброна Джеймса.

Инсайдер ESPN пообщался с агентом звездного форварда «Лейкерс» Ричем Полом.

«Если судить по тому, как все сейчас складывается, становится понятно, что Леброн не уверен, остается ли у него еще один сезон. Останется ли он играть после 2026 года? Я сегодня разговаривал с его агентом, Ричем Полом. И он сказал мне, что важно не беспокоиться о будущем, когда речь идет о Леброне Джеймсе. Просто цените настоящее и предоставьте ему наилучшие условия. Конечно же, это бремя, которое ложится на «Лейкерс». Какую группу поддержки они ему подберут...» – произнес журналист.

На дальнейшие планы Джеймса повлияют не только позиции «Лейкерс» в сильной Западной конференции, но и перспективы его младшего сына Брайса Джеймса, который готовится дебютировать в NCAA.

40-летний баскетболист, по слухам, хотел бы сыграть вместе с Брайсом в НБА.

«Какими он будет видеть шансы «Лейкерс» по мера развития сезона? Смогут ли они стать претендентами на победу в будущем? Есть еще один важный момент – Брайс Джеймс начинает свой первый сезон в NCAA. Как он будет выглядеть? Насколько перспективен? Какие у него расклады на драфте НБА 2026 года? Думаю, все это тоже будет в голове Леброна Джеймса», – заявил Чарания.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
Брайс Джеймс
Шэмс Чарания
Рич Пол
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
logoЛейкерс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Леброн Джеймс отметил трансформацию Брайса перед дебютом в NCAA: «Парнишка подкачался»
719 сентября, 05:24Фото
Менеджер НБА: «Ходят слухи, что Леброн хочет сыграть с Брайсом Джеймсом»
1717 сентября, 07:59
«Вы видели эту бороду?» Леброн Джеймс посмеялся над сыном Брайсом
413 августа, 04:52Видео
Шэмс Чарания: «Джеймс понимает, что Дончич – теперь лицо «Лейкерс», и поддерживает направление, которое выбрал клуб»
35 августа, 06:23
Главные новости
Тео Пинсон о Бене Симмонсе: «Его сломали в Филадельфии. Несправедливо, но сейчас Бен – посмешище»
5 минут назад
Бен Уоллес: «Если бы мы выбрали на драфте Кармело вместо Миличича, не думаю, что мы когда-либо выиграли бы чемпионат»
9 минут назад
Тайсон Чендлер: «Если бы мой обмен в «Тандер» в 2009-м не отменили, та команда выиграла бы 2-3 титула»
324 минуты назад
Сергей Кущенко: «Суперкубок позволит оценить, на каком уровне находится баскетбол в Лиге ВТБ по сравнению с ведущими европейскими клубами и турнирами»
38 минут назад
Ивица Зубац работает над средним броском и игрой против сдваиваний
57 минут назад
Расселлу Уэстбруку не хватает 506 очков до звания самого результативного разыгрывающего в истории НБА
4сегодня, 05:02
Зайон Уильямсон находится в хорошей форме и демонстрирует лидерские качества
10сегодня, 04:51
Экс-игрок НБА Джордан Кроуфорд считает Майкла Бизли более значимым в баскетболе, чем ШГА
3сегодня, 04:33
Бен Симмонс похвастался фотографиями пойманных рыб
9сегодня, 04:24Фото
«Голден Стэйт» планирует подписать Сета Карри
сегодня, 04:17
Ко всем новостям
Последние новости
Шакил О′Нил выступил диджеем на дне рождения OnlyFans-модели Софи Рэйн
235 минут назадВидео
Дрю Холидэй: «Лиллард написал мне, что нынешние «Блэйзерс» имеют шанс стать очень хорошей командой»
сегодня, 05:13
Василие Мицич – самый высокооплачиваемый игрок «Хапоэля Тель-Авив»
1вчера, 20:20
Кара Лоусон возглавила женскую сборную США по баскетболу
вчера, 18:20Фото
Паком Дадье – главный кандидат на обмен из «Никс» (The Athletic)
вчера, 16:42
Стали известны зарплаты игроков «Маккаби Тель-Авив» за сезон-2025/26
2вчера, 16:20
Джош Бостик стал помощником главного тренера «Хьюстона»
вчера, 15:59
«Альба» уменьшила фонд зарплат на 4 миллиона евро
вчера, 15:18
«Олимпиакос» не будет подписывать контракт с Кристом Кумадже
вчера, 14:54
Фредди Гиллеспи подписал контракт с «Галатасараем»
вчера, 14:03