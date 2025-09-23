Шэмс Чарания о будущем Леброна: «Важны максимизация поддержки в «Лейкерс» прямо сейчас и ситуация с Брайсом в 2026-м»

Шэмс Чарания назвал ключевые факторы для продолжения карьеры Леброна Джеймса.

Инсайдер ESPN пообщался с агентом звездного форварда «Лейкерс» Ричем Полом .

«Если судить по тому, как все сейчас складывается, становится понятно, что Леброн не уверен, остается ли у него еще один сезон. Останется ли он играть после 2026 года? Я сегодня разговаривал с его агентом, Ричем Полом. И он сказал мне, что важно не беспокоиться о будущем, когда речь идет о Леброне Джеймсе . Просто цените настоящее и предоставьте ему наилучшие условия. Конечно же, это бремя, которое ложится на «Лейкерс ». Какую группу поддержки они ему подберут...» – произнес журналист.

На дальнейшие планы Джеймса повлияют не только позиции «Лейкерс» в сильной Западной конференции, но и перспективы его младшего сына Брайса Джеймса, который готовится дебютировать в NCAA.

40-летний баскетболист, по слухам, хотел бы сыграть вместе с Брайсом в НБА.

«Какими он будет видеть шансы «Лейкерс» по мера развития сезона? Смогут ли они стать претендентами на победу в будущем? Есть еще один важный момент – Брайс Джеймс начинает свой первый сезон в NCAA. Как он будет выглядеть? Насколько перспективен? Какие у него расклады на драфте НБА 2026 года? Думаю, все это тоже будет в голове Леброна Джеймса», – заявил Чарания.