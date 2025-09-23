Джейсон Тейтум о своих переживаниях после травмы ахилла: «Я буквально сидел и плакал два часа»
Звезда «Бостона» признался, что после тяжелой травмы думал о конце карьеры.
«Я буквально сидел и плакал два часа, потому что в голове пронеслось столько мыслей: «Черт, неужели моя карьера закончена? Меня обменяют? Все мои партнеры меня бросят?»
Моя баскетбольная карьера промелькнула перед глазами. Я в самом расцвете сил, один из лучших баскетболистов мира, и мне показалось, что все это у меня отняли», – поделился переживаниями Тейтум.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: People
