Джейсон Тейтум о своих переживаниях после травмы ахилла: «Я буквально сидел и плакал два часа»

Звезда «Бостона» признался, что после тяжелой травмы думал о конце карьеры.

«Я буквально сидел и плакал два часа, потому что в голове пронеслось столько мыслей: «Черт, неужели моя карьера закончена? Меня обменяют? Все мои партнеры меня бросят?»

Моя баскетбольная карьера промелькнула перед глазами. Я в самом расцвете сил, один из лучших баскетболистов мира, и мне показалось, что все это у меня отняли», – поделился переживаниями Тейтум.

