Тренер клуба НБА: «Джейсон Тейтум станет лучшим игроком НБА к 2030 году»

Тренер-ассистент одного из клубов НБА уверен в потенциале форварда «Бостона».

«Никто не обладает таким арсеналом бросков. Он воплощение того, о чем все мечтают: игрок ростом 203 сантиметра, который бросает трехочковые, умеет пройти под кольцо и заработать фолы», – сказал анонимный ассистент тренера команды Западной конференции.

В прошлом сезоне игрок провел 72 игра за «Селтикc» в рамках регулярного чемпионата и набирал в среднем 26,8 очка, 8,7 подбора и 6 передач за игру.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
