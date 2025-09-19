0

Джейсон Тейтум провел все лето в Бостоне, работая над реабилитацией

«Селтикс» очень довольны усилиями Джейсона Тейтума.

Форвард, получивший разрыв ахиллова сухожилия в плей-офф, провел почти все лето в Бостоне, занимаясь реабилитацией.

Главный тренер Джо Маззулла рассказал, что игрок работал в городе все будние дни, вылетал на отдых после пятничной тренировки и возвращался к понедельнику, не прекращая упражнения на время отлучек.

Команда обрадована его работой в объеме, который «никто от него не требовал», и успехами, но не собирается задавать сроков возвращения на паркет.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Boston.com
