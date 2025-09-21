Пол Пирс: «Джейлену Брауну нельзя подходить к сезону с целью набирать побольше очков, чтобы компенсировать отсутствие Джейсона Тейтума»

Пол Пирс порассуждал о необходимом настрое для Джейлена Брауна.

В отсутствие травмированного Джейсона Тейтума на Брауна ляжет бремя лидерства в «Селтикс».

«Ему нельзя подходить к сезону с целью набирать побольше очков, чтобы компенсировать отсутствие Тейтума. Нужно быть более ответственным. Сделать игроков вокруг него лучше. Расширить понимание игры и стать более разносторонним. Это поможет ему и в долгосрочной перспективе.

Он получит гораздо больше свободы, станет центральным элементом состава, но с этим и приходит ответственность.

Ему нужно будет посмотреть на игру команды с другого ракурса. Через призму его партнеров. Что он будет делать в качестве опоры? Как он будет вести себя на тренировках? Что говорить?» – задался вопросом бывший баскетболист.