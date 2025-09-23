3

Джейсон Тейтум не исключает возвращение в сезоне-2025/26

Форвард «Бостона» продолжает восстановление и тренируется шесть дней в неделю.

«Для меня, для моей команды и для клуба самое важное – полностью восстановиться, быть готовым на 100%, а не форсировать возвращение.

Но я не говорил ничего вроде: «Я не сыграю в этом сезоне». У меня есть четкая цель, иначе я бы не тренировался шесть дней в неделю», – сказал форвард «Бостона».

Источник: страница инсайдера Бобби Кривицки в соцсети X
