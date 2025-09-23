Джейсон Тейтум не исключает возвращение в сезоне-2025/26
Форвард «Бостона» продолжает восстановление и тренируется шесть дней в неделю.
«Для меня, для моей команды и для клуба самое важное – полностью восстановиться, быть готовым на 100%, а не форсировать возвращение.
Но я не говорил ничего вроде: «Я не сыграю в этом сезоне». У меня есть четкая цель, иначе я бы не тренировался шесть дней в неделю», – сказал форвард «Бостона».
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости