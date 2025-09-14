0

Джейлен Браун о будущем «Селтикс»: «Это не конец, я с нетерпением жду, что будет дальше»

Браун сохраняет оптимизм, несмотря на травму Тейтума и перестройку состава.

«Я знаю, что сейчас в Бостоне все выглядит мрачновато. Учитывая травму Джейсона и то, как мы закончили прошлый сезон это можно понять.

Но впереди много интересного и я хочу, чтобы город чувствовал этот энтузиазм. Это не конец, и я с нетерпением жду, что будет дальше», – сказал чемпион НБА-2024.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал V-103 Atlanta
