Кайри Ирвинг опережает график восстановления

Звезда «Далласа» продолжает реабилитацию после разрыва крестообразной связки.

По информации DallasHoopsJournal, восстановление проходит быстрее, чем ожидалось, однако ни клуб, ни игрок не называют конкретных сроков возвращения.

33-летний баскетболист получил травму передней крестообразной связки 3 марта в матче против «Сакраменто».

В сезоне-2024/25 Ирвинг сыграл 50 матчей, набирая в среднем 24,7 очка, 4,8 подбора, 4,6 передачи за игру.

Источник: Dallas Hoops Journal
