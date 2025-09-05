Дирк Новицки: «У «Далласа» сильный и глубокий состав. Если будут здоровы, могут далеко зайти»
Дирк Новицки оценил перспективы «Мэверикс».
«В здоровом виде это одна из самых глубоких команд. Посмотрите на переднюю линию, какое там количество сильных игроков.
У «Далласа» по два-три игрока на каждой позиции, особенно с возвращением Кайри. Я видел в социальных сетях, что он уже набирает обороты. Когда он вернется и станет прежним Кайри, они станут очень серьезной силой, у них есть для этого все.
Главный вопрос – смогут ли они оставаться здоровыми в долгосрочной перспективе? «Мэверикс» никому не уступают по составу, но Запад очень опасен. «Оклахома», вероятно, снова будет главным фаворитом, но в остальном, как мне кажется, за места со второго по восьмое место вполне можно бороться, и у них есть отличные шансы, если все будут в строю», – считает бывший игрок техасского клуба.
