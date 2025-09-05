8

Дирк Новицки: «У «Далласа» сильный и глубокий состав. Если будут здоровы, могут далеко зайти»

Дирк Новицки оценил перспективы «Мэверикс».

«В здоровом виде это одна из самых глубоких команд. Посмотрите на переднюю линию, какое там количество сильных игроков.

У «Далласа» по два-три игрока на каждой позиции, особенно с возвращением Кайри. Я видел в социальных сетях, что он уже набирает обороты. Когда он вернется и станет прежним Кайри, они станут очень серьезной силой, у них есть для этого все.

Главный вопрос – смогут ли они оставаться здоровыми в долгосрочной перспективе? «Мэверикс» никому не уступают по составу, но Запад очень опасен. «Оклахома», вероятно, снова будет главным фаворитом, но в остальном, как мне кажется, за места со второго по восьмое место вполне можно бороться, и у них есть отличные шансы, если все будут в строю», – считает бывший игрок техасского клуба.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
logoДирк Новицки
logoКайри Ирвинг
logoДаллас
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Новицки – Флэггу: «Учись у ветеранов, но найди свой подход, режим и стиль лидерства»
3 сентября, 09:26
Клэй Томпсон: «Кайри Ирвинг – самый жесткий парень, которого я когда-либо опекал»
231 августа, 13:33
Кайри Ирвинг провел тренировку с молодыми баскетболистами
31 августа, 07:51Видео
Главные новости
«Бруклин» наймет Эйси Лоу из фронт-офиса «Оклахомы» в качестве директора по игровому персоналу
8 минут назад
Шейн Ларкин о победе над Сербией: «Моя лучшая и самая важная игра за сборную»
34 минуты назад
Кэм Томас отказался от двух вариантов контракта с «Нетс» до выбора квалификационного предложения
1сегодня, 16:50
Женская НБА. «Индиана» сыграет с «Чикаго», «Сиэтл» встретится с «Нью-Йорком»
сегодня, 16:32
Квентин Граймс, скорее всего, примет квалификационное предложение «Сиксерс» на 8,5 миллиона долларов
6сегодня, 15:55
Сэм Эмик: «Контракт Кавая Ленарда может быть аннулирован. Но это только сыграет в пользу Стива Балмера»
12сегодня, 15:30
Кадин Кэррингтон о том, как остановить Янниса Адетокумбо: «Это вы мне расскажите»
сегодня, 14:58
Тристан да Силва: «Теперь понимаю, какая самоотверженность была нужна, чтобы поднять немецкий баскетбол на этот уровень и двигать дальше»
сегодня, 14:25
Нафиса Коллиер возглавляет спискок наиболее эффективных «скореров» женской НБА в позиционном нападении
сегодня, 14:08
Кавай Ленард должен был получить дополнительные 20 миллионов в акциях Aspiration, расследование приносит новые подробности скандала с «Клипперс»
10сегодня, 13:55
Ко всем новостям
Последние новости
Рокас Йокубайтис и Йоханнес Фойгтманн перенесли операции на коленях в Мюнхене
23 минуты назад
«Это была команда Шака». Роберт Орри не согласился с историей Тайрона Лю о претензиях Кобе Брайанта на лидерство
48 минут назад
«Поговорили о лошадях». Йонас Валанчюнас пообщался с будущим партнером по команде Николой Йокичем
сегодня, 17:11
Трэйси Макгрэйди подписал новый спонсорский контракт с Adidas
2сегодня, 16:59
MVP финала G-лиги Мэйсон Джонс перейдет в «Перт»
сегодня, 16:17
Главный тренер «Иллаварры» о роли Джавейла Макги: «У нас нет правила 3 секунд, так что он забьет все пространство и будет сидеть в «краске»
сегодня, 16:10
Пабло Торре подтвердил информацию о дополнительном соглашении Кавая Ленарда с Aspiration на 20 миллионов долларов
1сегодня, 15:40
Исайя Кординье о матче против Торнике Шенгелии: «Никаких друзей на площадке»
сегодня, 15:12
Алекс Мумбру прилетел в Ригу со сборной Германии и участвует в подготовке к плей-офф
сегодня, 14:43
Германия, Сербия и Турция – фавориты плей-офф Евробаскета-2025 по опросу Basket News
сегодня, 14:35