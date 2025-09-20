Кайри Ирвинг: «Реабилитация проходит невероятно успешно»

Кайри Ирвинг доволен ходом восстановления.

«Реабилитация проходит невероятно успешно.

Сейчас больше времени уделяю отдыху. Стараюсь поменьше отвлекаться», – рассказал защитник.

Ирвинг получил разрыв передней крестообразной связки в начале марта. «Даллас» надеется на возвращение игрока в строй по ходу сезона ближе к плей-офф, но не задает четкие сроки и призывает болельщиков не рассчитывать на это.