Купер Флэгг использует NBA 2K, чтобы понять, как может взаимодействовать с Ирвингом и Дэвисом

Купер Флэгг использует необычный метод подготовки к дебюту в НБА.

Первый номер драфта-2025 часто играет в симулятор NBA 2K, одна из целей – понять, как он может оптимально взаимодействовать со звездами «Мэверикс» Кайри Ирвингом и Энтони Дэвисом .

Об этом рассказал директор по цифровому маркетингу NBA 2K Ронни Сингх со слов самого баскетболиста.

«Возможно, в ближайшее время ему не удастся сыграть вместе с Кайри хотя бы минуту, так что здорово, что он может это смоделировать, посмотреть, как происходит движение без мяча.

Наш ИИ очень хорош. Он дает реалистичную картину происходящего на площадке», – сказал Ronnie 2k.