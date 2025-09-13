  • Спортс
  Дирк Новицки: «Если «Мэверикс» будут здоровы, у них по 2 человека на каждую позицию и куча возможных комбинаций»
Дирк Новицки: «Если «Мэверикс» будут здоровы, у них по 2 человека на каждую позицию и куча возможных комбинаций»

Дирк Новицки прокомментировал будущий сезон «Далласа».

«Они очень хорошо укомплектованы. Все зависит от здоровья. Когда вернется Кайри Ирвинг. Сможет ли играть Энтони Дэвис.

А так, состав очень глубокий. Минимум по 2 игрока на каждую позицию. У них куча комбинаций, Купер Флэгг универсален в позиции «винга». Может быть, будет выходить в роли защитника, пока нет Кайри. Разные варианты.

Передняя линия забита. Очень хороша в защитном плане. Габариты, атлетизм.

В случае здорового состава у них может быть очень хороший год, даже с учетом игры на Западе», – заключил будущий эксперт Amazon Prime.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Ника Ангстадта
