Джо Дюмарс сообщил о возвращении Херба Джонса и Трея Мерфи в состав «Пеликанс»

Форварды «Нового Орлеана» полностью восстановились после травм.

«Они уже 2–3 недели без остановки играют в тренировочных матчах. Ребята вернулись на площадку на полной скорости, никаких ограничений», – сообщил президент по баскетбольным операциям «Пеликанс».

Херб Джонс повредил плечо в январе и пропустил остаток сезона-2024/25. Летом он подписал с клубом новый трехлетний контракт на 68 млн долларов.

Трей Мерфи также перенес операцию на плече в марте и не смог доиграть сезон, который стал для форварда лучшим в карьере. За 52 игры Мерфи в среднем набирал 21,6 очка, 5,2 подбора и 3,6 передачи за 35,6 минуты на паркете.

