«Новый Орлеан» официально продлил контракт с Хербом Джонсом

Херб Джонс останется в «Пеликанс» до 2030 года.

Клуб официально сообщил о продлении соглашения с игроком.

Новый контракт рассчитан на дополнительные 3 года и 68 миллионов долларов.

Джонс отыграл всего 20 матчей в прошлом сезоне из-за травмы плеча, набирая 10,3 очка, 3,9 подбора, 3,3 передачи и 1,9 перехвата в среднем.

«Херб Джонс олицетворяет все главные качества, которые ценит наша команда: жесткость, соревновательный дух, нацеленность на развитие», – заявил Джо Дюмарс .