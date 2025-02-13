Херберт Джонс перенес успешную операцию на правом плече и выбыл до конца сезона
«Пеликанс» лишились Херберта Джонса до конца сезона-2024/25.
Форвард выбыл с разрывом губы правого плечевого сустава в начале января. После ряда консультаций игрок решился на операцию, о которой сообщил клуб.
Процедура прошла успешно, ожидается полное выздоровление.
Джонс набирал 10,3 очка, 3,9 подбора, 3,3 передачи и 1,9 перехвата в среднем в матчах этого сезона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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