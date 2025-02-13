Херберт Джонс перенес успешную операцию на правом плече и выбыл до конца сезона

«Пеликанс» лишились Херберта Джонса до конца сезона-2024/25.

Форвард выбыл с разрывом губы правого плечевого сустава в начале января. После ряда консультаций игрок решился на операцию, о которой сообщил клуб.

Процедура прошла успешно, ожидается полное выздоровление.

Джонс набирал 10,3 очка, 3,9 подбора, 3,3 передачи и 1,9 перехвата в среднем в матчах этого сезона.