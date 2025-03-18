Трей Мерфи получил травму плеча и выбыл до конца сезона
Форвард «Нового Орлеана» не сможет помочь команде завершить регулярку.
Мерфи заработал разрыв суставной губы правого плеча в матче с «Детройтом», травма не позволит ему принять участие в оставшихся матчах сезона.
В текущем сезоне форвард выдавал лучшую статистику за 4 года в лиге. За 52 игры игрок в среднем набирал 21,6 очка, 5,2 подбора и 3,6 передачи за 35,6 минуты на паркете.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Соцсети инсайдера ESPN Шэмса Чарании
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