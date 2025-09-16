Лука Дончич назвал двух защитников, которые доставляли ему наибольшие проблемы

Звезда «Лейкерс» признался, кого считает самыми сложными защитниками.

В интервью the Wall Street Journal Лука Дончич, назвал двух игроков, которые доставляют ему больше всего проблем на баскетбольной площадке.

Ими стали Маркус Смарт , недавно присоединившийся к «Лейкерс », и Херберт Джонс из «Нью-Орлеана».

Дончич признался, что способствовал приходу Смарта в стан калифорнийце, подчеркивая уважение к тем соперникам, которые бросали ему вызов.