1

Лука Дончич назвал двух защитников, которые доставляли ему наибольшие проблемы

Звезда «Лейкерс» признался, кого считает самыми сложными защитниками.

В интервью the Wall Street Journal Лука Дончич, назвал двух игроков, которые доставляют ему больше всего проблем на баскетбольной площадке.

Ими стали Маркус Смарт, недавно присоединившийся к «Лейкерс», и Херберт Джонс из «Нью-Орлеана».

Дончич признался, что способствовал приходу Смарта в стан калифорнийце, подчеркивая уважение к тем соперникам, которые бросали ему вызов.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Wall Street Journal
logoЛейкерс
logoНБА
logoХерберт Джонс
logoМаркус Смарт
logoЛука Дончич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лука Дончич о переходе в «Лейкерс»: «Это был шок. Я не знал, как реагировать»
2сегодня, 13:39
Лука Дончич купил дом Марии Шараповой в Манхэттен-Бич за 25 миллионов долларов
1912 сентября, 15:30Фото
Год Шемгод: «Лука Дончич – один из самых простых в общении великих игроков, с которыми я сталкивался»
212 сентября, 13:59
Франц Вагнер об игре против «похудевшего Дончича»: «Не почувствовал особой разницы. Он всегда хорош»
111 сентября, 06:14
Главные новости
Шейн Ларкин объявил о завершении карьеры в сборной Турции
31 минуту назад
Василие Мицич о планах создать менторскую программу в сборной Сербии: «Мы с Йокичем и Богдановичем должны больше делиться опытом»
46 минут назад
Лука Дончич о переходе в «Лейкерс»: «Это был шок. Я не знал, как реагировать»
2сегодня, 13:39
Джош Гидди о возможном переходе в Евролигу: «Никогда не говори никогда»
сегодня, 13:18
Яннис Адетокумбо станцевал с Вассилисом Спанулисом, празднуя «бронзу» Евробаскета
3сегодня, 11:24Видео
Жена Янниса Адетокумбо получила угрозы преследования и убийства от турецких болельщиков
3сегодня, 11:02Фото
Эргин Атаман едва сдерживал слезы перед обращением к болельщикам
2сегодня, 09:49Видео
Алекс Мумбру снова госпитализирован
1сегодня, 09:35
«Что ты за мышь? Что ты за ничтожество?» Адис Бечирагич раскритиковал игроков, отказавшихся выступать за сборную Боснии и Герцеговины
11сегодня, 09:15
«Никто не мог остановить Гранта Хилла, он запихивал тебя в корзину». Дуэйн Уэйд вспомнил игроков, которым травмы помешали раскрыть свой потенциал
8сегодня, 08:46
Ко всем новостям
Последние новости
Дэлано Бэнтон прошел просмотры в «Голден Стэйт» и «Индиане»
1сегодня, 12:03
«Зенит» отдал Артема Антипова в аренду «Енисею»
3сегодня, 11:38Фото
Трэй Янг поучаствовал в баскетбольном аттракционе на ярмарке и выиграл майку
1сегодня, 06:40Видео
«Сперс» отчислили Айзейю Миллера
1сегодня, 06:14
Исаак Бонга: «Мелочи вроде подборов приносят победы»
1вчера, 20:30
«Миннесота» и Боунс Хайлэнд договорились о контракте
4вчера, 18:48
Марио Чалмерс: «Дюрэнт вряд ли когда-либо перейдет в «Хит» из-за давления, связанного с наследием Леброна»
вчера, 18:33
«Нью-Йорк» пригласили Трея Джемисона и Алексея Леня на просмотр
вчера, 18:18
Журналист Джон Кравчински: «Энтони Эдвардс считает, что ему еще нужно поработать, чтобы достичь уровня Шэя или Дончича»
9вчера, 17:35
Андрей Кириленко о влиянии международных санкций на российский баскетбол: «Этот «волшебный пинок» очень серьезно помог»
16вчера, 17:14