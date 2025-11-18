Энтони Дэвис и Клэй Томпсон осведомлены, что их могут обменять (Dallas Hoops Journal)

Энтони Дэвис и Клэй Томпсон могут покинуть «Даллас» в ближайшее время.

После увольнения Нико Харрисона в «Далласе » может начаться масштабная перестройка состава. Как сообщает Dallas Hoops Journal со ссылкой на источники, звезды команды Энтони Дэвис и Клэй Томпсон понимают: вероятность их обмена очень велика.

32‑летний Энтони Дэвис пропустил 9 из 14 матчей этого сезона из‑за травмы икроножной мышцы. В тех играх, где он выходил на площадку, форвард демонстрировал следующую статистику: в среднем 20,8 очка, 10,2 подбора и 2,2 передачи.

Клэй Томпсон в текущем сезоне показывает наихудшую результативность в карьере: в среднем 9,4 очка при 31,3 % попаданий из‑за трехочковой линии. После семи игр тренерский штаб принял решение перевести его на скамейку запасных. В феврале баскетболисту исполнится 36 лет.