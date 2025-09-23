  • Спортс
Тео Пинсон о Бене Симмонсе: «Его сломали в Филадельфии. Несправедливо, но сейчас Бен – посмешище»

Тео Пинсон сомневается в перспективах Бена Симмонса в НБА.

Экс-игрок лиги считает, что потеря уверенности в себе критически сказалась на игре талантливого защитника.

«Бен слишком заморачивается. Он просто не может позволить себе плохую игру, это для него все. Но так не бывает, это невозможно, даже Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт – лучшие игроки – у них это тоже случается.

Когда-то Симмонс был очень высоко, но сейчас оказался на совсем другом уровне. Ему нужно научиться принимать эти неудачи, это неизбежно, но ничего такого не происходит. Несправедливо, но сейчас он – посмешище.

Сейчас он боится бросить по кольцу, боится исполнить лэй-ап, поставить сверху. Посмотрите его школьные моменты, посмотрите на его игру в колледже. Он бросал по кольцу. Он бросал... Его сломали в Филадельфии. Сломали. Теперь он даже не знает, будет ли играть в НБА», – заявил Пинсон.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
