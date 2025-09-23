0

Эмони Бэйтс подпишет контракт с «Филадельфией»

«Сиксерс» пригласили талантливого игрока.

Легкий форвард Эмони Бэйтс (21 год, 203 см) заключил негарантированный контракт и выступит в тренировочном лагере «Филадельфии».

Бэйтс ранее не получил предложения от «Кавальерс» и стал неограниченно свободным агентом. Считавшийся очень перспективным на школьном уровне баскетболист провел два сезона в НБА, в основном выступая в G-лиге.

В прошедшем розыгрыше НБА Эмони набирал 3,7 очка, 0,7 подбора и 0,8 передачи за 7,5 минуты в среднем в 10 матчах за основной состав.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Yahoo! Sports
