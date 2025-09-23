Бен Симмонс похвастался фотографиями пойманных рыб
Свободный агент Симмонс наслаждается межсезоньем.
В своих соцсетях 29-летний разыгрывающий поделился фото своего улова на рыбалке в Австралии с Большого Барьерного рифа.
Симмонс до сих пор не подписал контракт ни с одной командой. Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк» предлагал ему 1-летнее соглашение, но игрок ответил отказом.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Бена Симмонса
