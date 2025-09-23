Фото
2

Бен Симмонс похвастался фотографиями пойманных рыб

Свободный агент Симмонс наслаждается межсезоньем.

В своих соцсетях 29-летний разыгрывающий поделился фото своего улова на рыбалке в Австралии с Большого Барьерного рифа.

Симмонс до сих пор не подписал контракт ни с одной командой. Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк» предлагал ему 1-летнее соглашение, но игрок ответил отказом.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Бена Симмонса
logoБен Симмонс
Баскетбол - фото
logoНБА
logoБаскетбол - видео
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Трэй Янг об участии в поворотном моменте в карьере Бена Симмонса: «Я лишь делал вид, что готов прыгать и попытаться заблокировать его»
616 сентября, 06:43
Бен Симмонс выложил фото с отдыха и отверг слухи о завершении карьеры
716 сентября, 05:14Фото
Патрик Беверли: «Если бы Бен Симмонс начал в команде вроде «Шарлотт», то у него был бы трехочковый бросок»
1512 сентября, 06:03
Главные новости
Экс-игрок НБА Джордан Кроуфорд считает Майкла Бизли более значимым в баскетболе, чем ШГА
213 минут назад
«Голден Стэйт» планирует подписать Сета Карри
29 минут назад
Эмони Бэйтс подпишет контракт с «Филадельфией»
45 минут назад
Никола Йокич признан лучшим игроком НБА и главным претендентом на звание MVP, согласно опросу ESPN
6вчера, 21:38
Шэмс Чарания раскрыл подробности нового формата Матча всех звезд НБА
13вчера, 21:07
Фред Ванвлит получил разрыв передней крестообразной связки
47вчера, 20:35
Ник Калатес о непопадании в список 25 лучших игроков в истории Евролиги: «Я вхожу в Топ-15 по любой статистике»
2вчера, 19:46
Стефон Касл: «Главная трудность при переходе в НБА – привыкнуть к скорости игры»
вчера, 19:20
Дрю Холидэй о своем будущем: «Буду играть, пока есть силы»
2вчера, 18:53
Майкл Мэлоун: «У меня до сих пор неприятный осадок от ухода из «Денвера»
1вчера, 18:33
Ко всем новостям
Последние новости
Василие Мицич – самый высокооплачиваемый игрок «Хапоэля Тель-Авив»
1вчера, 20:20
Кара Лоусон возглавила женскую сборную США по баскетболу
вчера, 18:20Фото
Паком Дадье – главный кандидат на обмен из «Никс» (The Athletic)
вчера, 16:42
Стали известны зарплаты игроков «Маккаби Тель-Авив» за сезон-2025/26
2вчера, 16:20
Джош Бостик стал помощником главного тренера «Хьюстона»
вчера, 15:59
«Альба» уменьшила фонд зарплат на 4 миллиона евро
вчера, 15:18
«Олимпиакос» не будет подписывать контракт с Кристом Кумадже
вчера, 14:54
Фредди Гиллеспи подписал контракт с «Галатасараем»
вчера, 14:03
Трехкратный чемпион НБА Патрик Маккоу может продолжить карьеру в Европу
1вчера, 13:45
Рики Каунсил не присоединится к «Бруклину»
вчера, 12:10