Джоэл Эмбиид значительно похудел в межсезонье
Суперзвезда «Сиксерс» решил сбросить вес.
Как сообщает инсайдер Эван Сайдери, Джоэл Эмбиид надеется принять участие в значительном количестве игр нового сезона, чтобы помочь «Филадельфии» стать реальной угрозой в ослабленной Восточной конференции.
Чтобы достичь этой цели, Эмбиид занялся физической формой и значительно похудел.
В прошлом сезоне звездный центровой из-за травм принял участие лишь в 19 матчах, набирая в среднем 23,8 очка, 8,2 подбора и 4,5 передачи.
В 11-летней карьере Эмбиида нет ни одного сезона, в котором он провел бы более 68 игр «регулярки».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
