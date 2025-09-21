3

Джоэл Эмбиид значительно похудел в межсезонье

Суперзвезда «Сиксерс» решил сбросить вес.

Как сообщает инсайдер Эван Сайдери, Джоэл Эмбиид надеется принять участие в значительном количестве игр нового сезона, чтобы помочь «Филадельфии» стать реальной угрозой в ослабленной Восточной конференции.

Чтобы достичь этой цели, Эмбиид занялся физической формой и значительно похудел.

В прошлом сезоне звездный центровой из-за травм принял участие лишь в 19 матчах, набирая в среднем 23,8 очка, 8,2 подбора и 4,5 передачи.

В 11-летней карьере Эмбиида нет ни одного сезона, в котором он провел бы более 68 игр «регулярки».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница журналиста Эвана Сайдери в соцсети X
