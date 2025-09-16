Трэй Янг об участии в поворотном моменте в карьере Бена Симмонса: «Я лишь делал вид, что готов прыгать и попытаться заблокировать его»

Трэй Янг вспомнил памятный момент с участием Бена Симмонса.

В концовке 7-го матча серии плей-офф-2021 «Филадельфия » – «Атланта » австралиец оказался под кольцом практически в одиночестве, но все же сделал передачу. Янг лишь пробегал мимо и не был готов помешать сопернику сравнять счет.

«Я лишь делал вид, что готов прыгать и попытаться заблокировать его. Видео момента выглядит забавно, будто я сейчас выпрыгну и как заблокирую его», – со смехом произнес разыгрывающий «Хоукс».

Ведущий подкаста Джефф Тиг саркастически произнес: «Трэй будет накрывать бросок? Ну, ладно».

«Я мог лишь схватить его за руку. Развернуться, схватить его за руку и не дать пробить бонусные штрафные», – сказал Янг.

Еще один ведущий шоу добавил, что Симмонс должен был ставить «мельницу» через Янга, а не пасовать мяч, на что все рассмеялись.

Сезон-20/21 стал для Бена последним, когда он играл за «Сиксерс», а также был участником Матча звезд.