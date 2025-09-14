Име Удока: «Стартовый состав «Рокетс» пока не окончательный»
Главный тренер «Хьюстона» еще не определился с пятым игроком стартового состава.
«Это еще предстоит решить. Думаю, Джабари [Смит] проделал огромную работу этим летом, и до травмы он чаще всего выходил в старте.
Но мы рассмотрим все варианты. В этом сезоне у нас отличная глубина и универсальность, так что можем пойти разными путями. Думаю, многое прояснится в тренировочном лагере», – заявил Удока.
Кем бы ни оказался пятый игрок стартовой пятерки, он будет выходить на площадку вместе с Кевином Дюрэнтом, Аменом Томпсоном, Фредом Ванвлитом и Алпереном Шенгюном.
Помимо Смита, в числе кандидатов рассматриваются Дориан Финни-Смит, Тари Исон и, возможно, Стивен Адамс – если тренерский штаб решит сделать ставку на вариант с двумя «большими».
