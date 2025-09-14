Име Удока: «Стартовый состав «Рокетс» пока не окончательный»

Главный тренер «Хьюстона» еще не определился с пятым игроком стартового состава.

«Это еще предстоит решить. Думаю, Джабари [Смит] проделал огромную работу этим летом, и до травмы он чаще всего выходил в старте.

Но мы рассмотрим все варианты. В этом сезоне у нас отличная глубина и универсальность, так что можем пойти разными путями. Думаю, многое прояснится в тренировочном лагере», – заявил Удока .

Кем бы ни оказался пятый игрок стартовой пятерки, он будет выходить на площадку вместе с Кевином Дюрэнтом , Аменом Томпсоном , Фредом Ванвлитом и Алпереном Шенгюном .

Помимо Смита, в числе кандидатов рассматриваются Дориан Финни-Смит , Тари Исон и, возможно, Стивен Адамс – если тренерский штаб решит сделать ставку на вариант с двумя «большими».