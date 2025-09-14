0

Име Удока: «Стартовый состав «Рокетс» пока не окончательный»

Главный тренер «Хьюстона» еще не определился с пятым игроком стартового состава.

«Это еще предстоит решить. Думаю, Джабари [Смит] проделал огромную работу этим летом, и до травмы он чаще всего выходил в старте.

Но мы рассмотрим все варианты. В этом сезоне у нас отличная глубина и универсальность, так что можем пойти разными путями. Думаю, многое прояснится в тренировочном лагере», – заявил Удока.

Кем бы ни оказался пятый игрок стартовой пятерки, он будет выходить на площадку вместе с Кевином ДюрэнтомАменом Томпсоном, Фредом Ванвлитом и Алпереном Шенгюном.

Помимо Смита, в числе кандидатов рассматриваются Дориан Финни-Смит, Тари Исон и, возможно, Стивен Адамс – если тренерский штаб решит сделать ставку на вариант с двумя «большими».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: RocketsWire
logoФред Ванвлит
logoАлперен Шенгюн
logoДжабари Смит
logoСтивен Адамс
logoКевин Дюрэнт
logoХьюстон
logoНБА
logoТари Исон
logoДориан Финни-Смит
logoАмен Томпсон
logoИме Удока
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шакил О′Нил: «Переход Кевина Дюрэнта в «Хьюстон» – самый недооцененный трансфер межсезонья»
39 сентября, 19:08
«Хьюстон», «Атланта» и «Денвер» провели лучшее межсезонье по мнению The Athletic
1225 августа, 20:15
Мать Тари Исона после ответа Дрэймонда Грина Алперену Шенгюну: «О Боже, теперь это война»
221 августа, 15:38
Алперен Шенгюн: «Джейлен Грин был для меня как брат»
418 августа, 12:28
Главные новости
Евробаскет-2025. За 3-е место. Финляндия играет с Грецией
1312 минут назад
Евробаскет-2025. Финал. Германия сыграет с Турцией
14сегодня, 12:20
Доминик Уилкинс: «Хотел бы, чтобы молодые ребята перестали использовать нас в качестве груши для битья»
6сегодня, 11:29
Брайан Уиндхорст: «Это лучшая возможность для «Никс» выиграть Восток, которая у них была за целое поколение»
1сегодня, 08:36
Дирк Новицки о Купере Флэгге: «Ажиотаж абсолютно оправдан, у него нет потолка»
11сегодня, 07:34
Бронни Джеймс о первом матче с отцом: «Волнение просто зашкаливало»
2сегодня, 06:32
Руководство Aspiration было против сделки с Каваем Ленардом, гендиректор провел ее без одобрения остальных
4сегодня, 06:14
Пол Джордж: «У Дончича есть шанс стать самым великим иностранным игроком»
25сегодня, 05:32
Дирк Новицки тепло поприветствовал Купера Флэгга при встрече
сегодня, 04:54Видео
Деннис Шредер: «Я знаю стратегию, которую Атаман пытается применить. И она, безусловно, срабатывала»
сегодня, 04:38
Ко всем новостям
Последние новости
Небойша Чович: «Вся Сербия разочарована крайне слабым результатом на Евробаскете, но это спорт»
15 минут назад
Никола Миротич о финале Евробаскета: «Думаю, победит Германия»
40 минут назад
Женская НБА. Первый раунд плей-офф. «Индиана» сыграет с «Атлантой», «Нью-Йорк» встретится с «Финиксом» и другие матчи
сегодня, 12:20
Джейсон Тейтум: «Я был поклонником Джабари Паркера со времен его учебы в школе»
сегодня, 12:19
Стефен Карри – единственный из действующих игроков, кого Андре Миллер включил в топ-5 разыгрывающих в истории
1сегодня, 11:55
Новый мурал в честь Луки Дончича, Кобе и Джиджи Брайантов появился в округе Лос-Анджелес
сегодня, 11:00Видео
Чарли Розен, бывший тренер, писатель и близкий друг Фила Джексона, скончался в возрасте 84 лет
сегодня, 10:40
Кэмерон Пэйн не вернется в «Нью-Йорк»
сегодня, 09:37
Год Шемгод об уходе из «Далласа»: «После обмена Дончича начались тревожные времена»
сегодня, 08:08
Джейсон Кидд посетил свой первый матч «Эвертона» после присоединения к группе владельцев
сегодня, 07:07Фото