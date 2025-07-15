Кевин Дюрэнт перенес «незначительную» операцию на пальце руки
Форвард «Хьюстона» прошел медицинскую процедуру.
По информации PaperCity, Кевин Дюрэнт недавно перенес операцию на большом пальце руки.
Процедура была проведена без какой-либо огласки и считается «незначительной». Как стало известно PaperCity, руководство «Рокетс» «даже не стало вникать в детали» после того, как врачи команды изучили рентгеновские снимки.
В прошлом сезоне Дюрэнт периодически играл с травмой большого пальца левой (небросковой) руки, надевая фиксатор вне площадки.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: PaperCity Magazine
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