«Хьюстон» и Фред Ванвлит подпишут новый двухлетний контракт на 50 млн долларов

Фред Ванвлит останется в «Хьюстоне».

Защитник «Рокетс» (31 год, 183 см) намерен подписать с клубом двухлетний контракт на 50 миллионов долларов с опцией игрока на сезон-2026/27.

«Хьюстон» откажется от опции команды в нынешнем контракте Ванвлита на 44,9 миллиона долларов и заключит с игроком новое соглашение.

В прошедшем сезоне Ванвлит набирал 14,1 очка, 3,7 подбора, 5,6 передачи и 1,5 перехвата в среднем в 60 матчах регулярного чемпионата, реализуя 43,2% бросков с игры и 34,5% трехочковых.