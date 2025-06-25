«Хьюстон» и Фред Ванвлит подпишут новый двухлетний контракт на 50 млн долларов
Фред Ванвлит останется в «Хьюстоне».
Защитник «Рокетс» (31 год, 183 см) намерен подписать с клубом двухлетний контракт на 50 миллионов долларов с опцией игрока на сезон-2026/27.
«Хьюстон» откажется от опции команды в нынешнем контракте Ванвлита на 44,9 миллиона долларов и заключит с игроком новое соглашение.
В прошедшем сезоне Ванвлит набирал 14,1 очка, 3,7 подбора, 5,6 передачи и 1,5 перехвата в среднем в 60 матчах регулярного чемпионата, реализуя 43,2% бросков с игры и 34,5% трехочковых.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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