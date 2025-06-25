9

«Хьюстон» и Фред Ванвлит подпишут новый двухлетний контракт на 50 млн долларов

Фред Ванвлит останется в «Хьюстоне».

Защитник «Рокетс» (31 год, 183 см) намерен подписать с клубом двухлетний контракт на 50 миллионов долларов с опцией игрока на сезон-2026/27.

«Хьюстон» откажется от опции команды в нынешнем контракте Ванвлита на 44,9 миллиона долларов и заключит с игроком новое соглашение.

В прошедшем сезоне Ванвлит набирал 14,1 очка, 3,7 подбора, 5,6 передачи и 1,5 перехвата в среднем в 60 матчах регулярного чемпионата, реализуя 43,2% бросков с игры и 34,5% трехочковых.

Под каким номером драфта видите Егора Демина?10113 голосов
В топ-5Юта
В топ-10Бруклин
В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
logoФред Ванвлит
logoНБА
переходы
logoХьюстон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Рокетс», скорее всего, откажутся от последнего года в контракте Фреда Ванвлита и подпишут многолетнее соглашение
1823 июня, 19:25
Фред Ванвлит и «Хьюстон» взаимно заинтересованы в продолжении сотрудничества
1315 июня, 05:00
«Рокетс» хотят продлить Фреда Ванвлита и Стивена Адамса, могут заменить последнего Бруком Лопесом
44 июня, 09:40
«Хьюстон» намерен сохранить Фреда Ванвлита
163 июня, 16:48
Главные новости
«Торонто» предложил «Бостону» 9-й пик в обмен на Деррика Уайта
17 минут назад
Евробаскет-2025. Женщины. 1/4 финала. Испания выиграла у Чехии, Бельгия встретится с Германией
47 минут назадLive
«Чикаго» намерен обменять Патрика Уильямса
5сегодня, 16:37
«Майами» проявляет интерес к Джонатану Куминге
7сегодня, 15:56
Андрей Кириленко: «Влад Голдин не «доживет» до второго раунда – его должны выбрать в первом»
17сегодня, 15:40
Кевин Дюрэнт о статье про разногласия с Керром: «Логан Мердок пытается возродить свою карьеру, используя мое имя и «Уорриорз»
сегодня, 15:35
«Новый Орлеан» намерен заполучить на драфте Эйса Бэйли
14сегодня, 15:21
Джонатан Куминга: «У меня не было возможности показать, на что я способен»
11сегодня, 15:10
«Если тебя не выбрали в лотерее, жизнь не потеряна». Андрей Кириленко допускает, что Егор Демин не попадет в Топ-15 драфта
4сегодня, 14:55
«Виртус» подписал контракт с Лукой Вильдосой
сегодня, 14:39
Ко всем новостям
Последние новости
«Виллербан» подписал контракт с Заком Сельясом
20 минут назад
Наталия Фураева: «Уже в предстоящем сезоне Чадов станет важной частью ротации ЦСКА»
сегодня, 16:30
Эйс Бэйли не хочет, чтобы его выбрали «Хорнетс» или «Джаз»
11сегодня, 16:22
Андрей Кириленко: «У Лахина хороший шанс быть выбранным в конце второго раунда»
сегодня, 16:10
Раиса Мусина: «Планирую с самого начала присоединиться к команде на предсезонной подготовке»
сегодня, 14:31
Андреас Пистиолис: «У Александра Чадова светлое будущее, которое потребует упорной работы»
1сегодня, 14:22
Клеман Фриш подписал трехлетний контракт с «Басконией»
сегодня, 13:37
Уэньин Гэбриэл покинет «Панатинаикос» и присоединится к «Баварии»
сегодня, 13:31
Чемпионат Турции. Финал. «Фенербахче» примет «Бешикташ» в 5-м матче
сегодня, 12:10
«Виртус» хочет подписать форварда Маркуса Бингэма из «Хапоэля Тель-Авив»
сегодня, 11:25