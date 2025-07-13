Фред Ванвлит – новый президент профсоюза игроков НБА
Защитник «Хьюстона» Фред Ванвлит был выбран президентом Ассоциации игроков НБА, сменив на этом посту Си Джея Макколлума из «Вашингтона».
Ванвлит немедленно приступит к своим обязанностям, начав четырехлетний срок полномочий.
Макколлум, занимавший пост президента последние четыре года и бывший вице-президентом профсоюза с 2018 по 2021 год, руководил переговорами по заключению семилетнего коллективного соглашения в 2023 году. Срок его полномочий истек, и теперь он перейдет на консультативную роль.
Ванвлит, чемпион НБА 2019 года в составе «Торонто» и участник Матча всех звезд 2022 года, известен как игрок, прошедший все уровни баскетбола (начинал в G-лиге, не был выбран на драфте) и активно отстаивающий интересы профсоюза.
В состав Исполнительного комитета профсоюза входят:
Фред Ванвлит – президент
Грант Уильямс – первый вице-президент
Мэйсон Пламли – секретарь-казначей
Джейлен Браун – вице-президент
Джарен Джексон-младший – вице-президент
Донован Митчелл – вице-президент
Гарретт Темпл – вице-президент
Карл-Энтони Таунс – вице-президент
Гэйб Винсент – вице-президент