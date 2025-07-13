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Фред Ванвлит – новый президент профсоюза игроков НБА

Ванвлит избран на должность президента профсоюза.

Защитник «Хьюстона» Фред Ванвлит был выбран президентом Ассоциации игроков НБА, сменив на этом посту Си Джея Макколлума из «Вашингтона».

Ванвлит немедленно приступит к своим обязанностям, начав четырехлетний срок полномочий.

Макколлум, занимавший пост президента последние четыре года и бывший вице-президентом профсоюза с 2018 по 2021 год, руководил переговорами по заключению семилетнего коллективного соглашения в 2023 году. Срок его полномочий истек, и теперь он перейдет на консультативную роль.

Ванвлит, чемпион НБА 2019 года в составе «Торонто» и участник Матча всех звезд 2022 года, известен как игрок, прошедший все уровни баскетбола (начинал в G-лиге, не был выбран на драфте) и активно отстаивающий интересы профсоюза.

В состав Исполнительного комитета профсоюза входят:

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт НБА
logoФред Ванвлит
logoСи Джей Макколлум
logoДонован Митчелл
logoГрант Уильямс
logoГэйб Винсент
logoГарретт Темпл
logoХьюстон
logoДжейлен Браун
logoВашингтон
logoКарл-Энтони Таунс
logoДжарен Джексон-младший
logoМэйсон Пламли
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