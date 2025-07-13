Фред Ванвлит – новый президент профсоюза игроков НБА

Ванвлит избран на должность президента профсоюза.

Защитник «Хьюстона » Фред Ванвлит был выбран президентом Ассоциации игроков НБА, сменив на этом посту Си Джея Макколлума из «Вашингтона ».

Ванвлит немедленно приступит к своим обязанностям, начав четырехлетний срок полномочий.

Макколлум, занимавший пост президента последние четыре года и бывший вице-президентом профсоюза с 2018 по 2021 год, руководил переговорами по заключению семилетнего коллективного соглашения в 2023 году. Срок его полномочий истек, и теперь он перейдет на консультативную роль.

Ванвлит, чемпион НБА 2019 года в составе «Торонто» и участник Матча всех звезд 2022 года, известен как игрок, прошедший все уровни баскетбола (начинал в G-лиге, не был выбран на драфте) и активно отстаивающий интересы профсоюза.

В состав Исполнительного комитета профсоюза входят: