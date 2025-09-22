Джош Бостик стал помощником главного тренера «Хьюстона»
«Рокетс» повысили тренера по развитию игроков до ассистента главного тренера.
Бостик займет место Майка Мозера, который перешел в «Денвер» на должность с большими обязанностями.
Главный тренер «Хьюстона» Име Удока 11 сентября сообщил о внутреннем повышении одного из сотрудников на место Мозера, и источники Houston Chronicle подтвердили, что этим человеком стал Бостик.
38-летний специалист присоединился к «Рокетс» в 2023 году перед первым сезоном Удоки в клубе. Он активно работал с игроками на площадке, сотрудничал с видеоотделом и даже стал неофициальным диджеем на тренировках команды.
Источник: Houston Chronicle
