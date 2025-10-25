  • Спортс
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» сыграет с «Эсенлер Эрокспором», «Бешикташ» встретится с «Бурсаспором» и другие матчи

25 октября в чемпионате Турции пройдут четыре матча.

«Бахчешехир» примет «Эсенлер Эрокспор», «Бешикташ» сыграет с «Бурсаспором».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Положение команд: Бахчешехир – 4-0,Бешикташ – 4-0, Анадолу Эфес – 4-0, Фенербахче – 3-1, Бурсаспор – 2-2, Тофаш – 2-2, Галатасарай – 2-2, Меркезефенди – 2-2, Трабзонспор – 2-2, Мерсин – 2-2, Каршияка – 1-3, Маниса – 1-3, Петким Спор – 1-3, Эсенлер Эроспор – 1-3, Тюрк Телеком – 1-3, Бююкчекмедже – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

