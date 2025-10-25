Лука Дончич: «В каждой встрече с «Миннесотой» будет война»

Лука Дончич отметил соперничество с «Тимбервулвз».

В прошлом плей-офф «Лейкерс » вылетели в первом раунде после встречи с «Миннесотой». Сезоном ранее Дончич выбил команду Энтони Эдвардса из финала конференции, выступая за «Даллас».

«Лейкерс» победили в очередной очной встрече во второй игре текущей «регулярки».

«Прошлый год для меня был слишком тяжелым. Хочу о нем забыть. Так что уже оставил его позади. Не вспоминаю ту серию.

Но мы встретимся с «Миннесотой» еще пару-тройку раз. Каждый раз будет война.

Сейчас чувствую себя гораздо лучше. Легче двигаюсь. Уверенно себя ощущаю.

У нас с командой уже налаживается отличная «химия». Во второй игре мы показали ее против «Тимбервулвз», великолепной команды. Это о многом говорит», – рассудил разыгрывающий.