Лука Дончич: «В каждой встрече с «Миннесотой» будет война»
Лука Дончич отметил соперничество с «Тимбервулвз».
В прошлом плей-офф «Лейкерс» вылетели в первом раунде после встречи с «Миннесотой». Сезоном ранее Дончич выбил команду Энтони Эдвардса из финала конференции, выступая за «Даллас».
«Лейкерс» победили в очередной очной встрече во второй игре текущей «регулярки».
«Прошлый год для меня был слишком тяжелым. Хочу о нем забыть. Так что уже оставил его позади. Не вспоминаю ту серию.
Но мы встретимся с «Миннесотой» еще пару-тройку раз. Каждый раз будет война.
Сейчас чувствую себя гораздо лучше. Легче двигаюсь. Уверенно себя ощущаю.
У нас с командой уже налаживается отличная «химия». Во второй игре мы показали ее против «Тимбервулвз», великолепной команды. Это о многом говорит», – рассудил разыгрывающий.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Spectrum SportsNet
