Чемпионат Греции. «Ираклис» примет АЕК, ПАОК сыграет с «Перистери» и другие матчи
Сегодня, 25 октября, в рамках чемпионата Греции пройдут четыре матча.
«Ираклис» встретится с АЕКом, ПАОК примет «Перистери».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
Положение команд: АЕК – 3-0, Олимпиакос – 3-0, Перистери – 2-0, ПАОК – 2-1, Панатинаикос – 2-1, Кардицас – 1-1, Миконос – 1-1, Ираклис – 1-2, Колоссос – 1-2, Промитеас – 1-2, Марусси – 1-2, Паниониос – 0-3, Арис – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
