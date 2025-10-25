Комиссионер НБА Адам Сильвер вызван в Конгресс США в связи с расследованием ФБР по мошенничеству на ставках с участием представителей лиги
Комиссионер НБА приглашен на собрание Комитета по энергетике и торговле, где его опросят в связи со скандальным расследованием ФБР.
В рамках дела о мошенничестве на ставках и незаконном игорном бизнесе были арестованы главный тренер «Портленда» Чонси Биллапс, защитник «Хит» Терри Розир и бывший баскетболист Дэмион Джонс.
Комитет хочет разобраться в связях НБА с незаконной ставочной деятельностью и получить ответы на вопросы о внутреннем регламенте лиги и действиях по предотвращению разглашения непубличной информации в мошеннических целях.
Комитет также хочет уточнить условия партнерских взаимоотношений НБА с беттинговыми платформами и возможные изменения этих условий в сложившейся ситуации.
Члены конгресса обеспокоены давними прецедентами (2007, Тим Донахи), а также закрытым НБА расследованием по Терри Розиру в 2023 году.
Встреча состоится до 31 октября.