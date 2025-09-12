  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Име Удока: «Шенгюн несколько раз добывал на Евробаскете победы защитными действиями, его работа дает плоды»
Име Удока: «Шенгюн несколько раз добывал на Евробаскете победы защитными действиями, его работа дает плоды»

Име Удока прокомментировал впечатления от выступления Алперена Шенгюна.

Центровой «Хьюстона» и сборной Турции претендует на звание MVP Евробаскета.

«Мы хотели, чтобы он поработал надо определенными компонентами своей игры. Внимание защиты к нему на Евробаскете позволило ему демонстрировать высокие показатели по передачами. Он очень эффективно действует в атаке.

Играет разнообразно, набирает очки, бросает из нужных позиций и отрабатывает в защите. Несколько раз его защитные действия в концовках приносили команде победу. Здорово, что его работа приносит плоды», – поделился главный тренер «Рокетс».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Лашара Бинкли
