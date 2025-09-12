Име Удока: «Шенгюн несколько раз добывал на Евробаскете победы защитными действиями, его работа дает плоды»
Име Удока прокомментировал впечатления от выступления Алперена Шенгюна.
Центровой «Хьюстона» и сборной Турции претендует на звание MVP Евробаскета.
«Мы хотели, чтобы он поработал надо определенными компонентами своей игры. Внимание защиты к нему на Евробаскете позволило ему демонстрировать высокие показатели по передачами. Он очень эффективно действует в атаке.
Играет разнообразно, набирает очки, бросает из нужных позиций и отрабатывает в защите. Несколько раз его защитные действия в концовках приносили команде победу. Здорово, что его работа приносит плоды», – поделился главный тренер «Рокетс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Лашара Бинкли
