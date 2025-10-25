1

Егор Амосов набрал 42+7 в матче молодежной испанской лиги против «Валенсии»

Егор Амосов ярко показывает себя в молодежном составе «Реала».

17-летний российский форвард «Реала» провел 3 матча в Liga U – молодежном турнире испанского чемпионата.

Амосов лидирует в турнире по результативности, набирая 23,33 очка в среднем.

В последнем матче против Валенсии (107:85) на его счету 42 очка, 7 подборов, 2 передачи и 3 перехвата при 12 точных из 20 попыток с игры и 8 из 12 из-за дуги.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2600 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoчемпионат Испании
logoВаленсия
Егор Амосов
logoРеал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Реал» интересуется Алексеем Ленем
23 октября, 18:31
ACB. «Барселона» обыграла «Уникаху», «Гранада» уступила «Басконии» в близкой концовке и другие результаты
19 октября, 19:02
Евролига. «Црвена Звезда» крупно обыграла «Реал», «Париж» уступил «Хапоэлю Тель-Авив» и другие результаты
17 октября, 20:59
Главные новости
НБА. «Атланта» примет «Оклахому», «Денвер» встретится с «Финиксом» и другие матчи
23 минуты назад
НБА оповестили о подозрительных ставках на Терри Розира за 10 месяцев до обмена игрока в «Хит», клуб подумывает о компенсации
сегодня, 19:55
«Образование важнее всего». Юридические отделы клубов НБА недавно провели внутренние консультации по проблемам со ставками
вчера, 13:30
Лука Дончич: «В каждой встрече с «Миннесотой» будет война»
сегодня, 19:24
Джей Джей Редик: «Впервые в истории «Лейкерс» соперник первым взял тайм-аут в 3-й четверти»
сегодня, 19:05
Тайрон Лю присутствовал во время подстроенной покерной игры Чонси Биллапса в 2019 году
сегодня, 18:30
«Просто не знаю, что делать, и получается какая-то глупость». Лука Дончич исполнил «шимми» после трехочкового
сегодня, 18:10Видео
Комиссионер НБА Адам Сильвер вызван в Конгресс США в связи с расследованием ФБР по мошенничеству на ставках с участием представителей лиги
сегодня, 17:54
Брайан Киф: «Кишон Джордж отлично бросал, но меня больше впечатлила его защита»
сегодня, 17:25
Купер Флэгг: «Очень расстроен. Плохой старт, впереди много анализа записей»
сегодня, 17:13
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард Брэкстон Ки присоединился к «Валенсии»
49 секунд назадФото
Чемпионат Италии. «Варезе» проиграл «Тренто», «Дертона» победила «Трапани Шарк»
20 минут назад
Чемпионат Франции. «Бурк» примет «Шоле», «Нантер» встретится с «Виллербаном» и другие матчи
сегодня, 12:35
Чемпионат Греции. «Ираклис» уступил АЕКу, ПАОК обыграл «Перистери» и другие результаты
48 минут назад
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» справилась с «Мегой», «Задар» проиграл «Спартаку Суботица» и другие результаты
53 минуты назад
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» разобрался с «Бахчешехиром», «Бешикташ» победил «Бурсаспор» и другие результаты
сегодня, 19:30
Премьер-лига. Женщины. УГМК победил «Спарту энд К», «Динамо Курск» справилось с «Самарой» и другие результаты
сегодня, 17:25
Владислав Коновалов: «Где-то «Самаре» не хватает концентрации, где-то мощи, но постепенно находим баланс в нападении»
сегодня, 16:53
Владислав Близнюк продолжит карьеру в «Барнауле» в Суперлиге
сегодня, 15:10Фото
Найджел Уильямс-Госс пропустит несколько матчей «Жальгириса» из-за травмы задней поверхности бедра
сегодня, 14:50