Егор Амосов набрал 42+7 в матче молодежной испанской лиги против «Валенсии»
Егор Амосов ярко показывает себя в молодежном составе «Реала».
17-летний российский форвард «Реала» провел 3 матча в Liga U – молодежном турнире испанского чемпионата.
Амосов лидирует в турнире по результативности, набирая 23,33 очка в среднем.
В последнем матче против Валенсии (107:85) на его счету 42 очка, 7 подборов, 2 передачи и 3 перехвата при 12 точных из 20 попыток с игры и 8 из 12 из-за дуги.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
