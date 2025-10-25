Егор Амосов набрал 42+7 в матче молодежной испанской лиги против «Валенсии»

Егор Амосов ярко показывает себя в молодежном составе «Реала».

17-летний российский форвард «Реала » провел 3 матча в Liga U – молодежном турнире испанского чемпионата.

Амосов лидирует в турнире по результативности, набирая 23,33 очка в среднем.

В последнем матче против Валенсии (107:85) на его счету 42 очка, 7 подборов, 2 передачи и 3 перехвата при 12 точных из 20 попыток с игры и 8 из 12 из-за дуги.