Купер Флэгг: «Очень расстроен. Плохой старт, впереди много анализа записей»

Купер Флэгг описал свое настроение.

1-й номер драфта проиграл в двух первых матчах в НБА. На его счету 18 очков, 5 подборов и 6 передач во встрече с «Вашингтоном» (107:117).

«Не думаю, что это было здорово. Недоволен собой, расстроен результатом. Мне нужны победы, хочу выигрывать так часто, как возможно. Плохой старт, впереди много просмотров записей. Многое нужно улучшить», – признался новичок «Далласа».