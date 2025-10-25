Купер Флэгг: «Очень расстроен. Плохой старт, впереди много анализа записей»
Купер Флэгг описал свое настроение.
1-й номер драфта проиграл в двух первых матчах в НБА. На его счету 18 очков, 5 подборов и 6 передач во встрече с «Вашингтоном» (107:117).
«Не думаю, что это было здорово. Недоволен собой, расстроен результатом. Мне нужны победы, хочу выигрывать так часто, как возможно. Плохой старт, впереди много просмотров записей. Многое нужно улучшить», – признался новичок «Далласа».
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2553 голоса
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Майка Кертиса
